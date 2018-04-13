На Дыбенко ДТП со скорой сменили «три богатыря»

«На перекрёстке Дыбенко и Большевиков встретились трое», — сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Три богатыря на перепутье», — шутят комментаторы.

Отметим, что это уже вторая авария на этом перекрёстке: там же столкнулись Range Rover и карета Скорой помощи.