В Ростове-на-Дону двух мужчин осудили за попытку примкнуть к террористам

Граждане одной из
«В результате комплекса совместных оперативных мероприятий сотрудников УФСБ и пограничного управления молодые люди были задержаны при прохождении паспортного контроля на рейс Сочи — Стамбул в международном аэропорту Сочи», — сообщает
Задержанные сознались, что собирались участвовать в боевых действиях за вознаграждение. Суд назначил им по пять лет колонии строгого режима.
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