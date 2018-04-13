Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Как воспитывает детей Алла Пугачева: 9 правил
Задержаны 2 высокопоставленных сотрудников ФСБ
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Как Шнуров «наследил» в истории за свои 45 лет
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
16:51 (мск), источник: ЮГА.ру

В Ростове-на-Дону двух мужчин осудили за попытку примкнуть к террористам

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которых осудили за попытку примкнуть к боевикам в Сирии.

Источник: ЮГА.ру

Граждане одной из центрально-азиатских республик Зиявидинов и Зиевудинов были приверженцами радикального течения в исламе и планировали выехать в Сирию, чтобы вступить в «Исламское государство».

«В результате комплекса совместных оперативных мероприятий сотрудников УФСБ и пограничного управления молодые люди были задержаны при прохождении паспортного контроля на рейс Сочи — Стамбул в международном аэропорту Сочи», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Задержанные сознались, что собирались участвовать в боевых действиях за вознаграждение. Суд назначил им по пять лет колонии строгого режима.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Что делать со старым центром Краснодара?
Город на костях: старинные кладбища Краснодара
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
Облачное «цунами» напугало жителей Канады
В падении курса швейцарской валюты винят российских миллиардеров
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
Лучше быть «жаворонком»: почему у «сов» высок риск ранней смерти
Система распознавания лиц нашла преступника в 50-тысячной толпе
Лавров: У России есть доказательства постановки химатаки в Сирии
Спорт
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь