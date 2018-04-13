В Ростове-на-Дону двух мужчин осудили за попытку примкнуть к террористам

Источник: ЮГА.ру

Граждане одной из центрально-азиатских республик Зиявидинов и Зиевудинов были приверженцами радикального течения в исламе и планировали выехать в Сирию, чтобы вступить в «Исламское государство».

«В результате комплекса совместных оперативных мероприятий сотрудников УФСБ и пограничного управления молодые люди были задержаны при прохождении паспортного контроля на рейс Сочи — Стамбул в международном аэропорту Сочи», — сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.