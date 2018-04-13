Два подпольных цеха по производству сигарет и папирос закрыто в Сызрани

«Изъято порядка 250 тонн сырья, несколько десятков тонн готовой табачной продукции, а также оборудование общей стоимостью более 600 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте были задержаны 10 человек: граждане РФ, КНР, Молдовы и Украины.

«Оба объекта контролировались одними и теми же лицами и имели четкое деление на участки: склад, производство, комнаты отдыха и приема пищи. Периметр баз был оборудован системой видеонаблюдения. При помощи дорогостоящего оборудования в цехах был налажен полный производственный цикл выпуска сигарет и папирос, которые сбывались на территории нескольких регионов», — уточняется в сообщении.