На Ржевке тушат гаражи — дым столбом видно от метро
В Красногвардейском районе Петербурга днем 13 апреля произошел пожар в гаражах.
В Красногвардейском районе Петербурга днем 13 апреля произошел пожар в гаражах.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», загорелись гаражи в районе Хасанской улицы, рядом с автобусным парком. Столб черного дыма было видно от метро, отмечают участники группы.
«Очень сильно пахнет гарью… весь этот дым летит прям на наши окна… дома невозможно находиться», — пишет Евгения.
На месте работают пожарные. О пострадавших не сообщается.
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