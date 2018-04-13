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16:33 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Ржевке тушат гаражи — дым столбом видно от метро

В Красногвардейском районе Петербурга днем 13 апреля произошел пожар в гаражах.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», загорелись гаражи в районе Хасанской улицы, рядом с автобусным парком. Столб черного дыма было видно от метро, отмечают участники группы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень сильно пахнет гарью… весь этот дым летит прям на наши окна… дома невозможно находиться», — пишет Евгения.

На месте работают пожарные. О пострадавших не сообщается.

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