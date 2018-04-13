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16:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд вынес решение об аресте банкира Владимира Антонова

Выборгский районный суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу в отношении банкира Владимира Антонова, обвиняемого в хищении средств банка «Советский» по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, под стражей Антонов пробудет до 18 мая.

Следствие считает, что Владимир Антонов в 2015 году, совместно с иными лицами, в том числе из числа руководителей ЗАО Банк «Советский», разработали план хищения средств банка от имени ООО «Сервис». В итоге, банк выдал ООО заведомо безвозвратные кредиты. Были похищены 150 млн руб.

В марте в Петербурге прошла серия обысков по местам жительства нескольких десятков бывших сотрудников банка «Советский». Следственные действия производились в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве.

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