Суд вынес решение об аресте банкира Владимира Антонова

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, под стражей Антонов пробудет до 18 мая.



Следствие считает, что Владимир Антонов в 2015 году, совместно с иными лицами, в том числе из числа руководителей ЗАО Банк «Советский», разработали план хищения средств банка от имени ООО «Сервис». В итоге, банк выдал ООО заведомо безвозвратные кредиты. Были похищены 150 млн руб.



В марте в Петербурге прошла серия обысков по местам жительства нескольких десятков бывших сотрудников банка «Советский». Следственные действия производились в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве.