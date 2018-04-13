Арестован задержанный с оружием сопредседатель «Другой России»
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, задержанный в Ростовской области при переходе через
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, задержанный в Ростовской области при переходе через
«Аверину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 12 июня. Постановление еще не вступило в законную силу. Он и его защитник могут обжаловать решение», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Аверин был задержан 7 апреля на пункте пропуска
Аверину было предъявлено обвинение по ст.222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст.226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей).
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