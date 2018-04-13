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16:45 (мск), источник: Интерфакс

Арестован задержанный с оружием сопредседатель «Другой России»

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, задержанный в Ростовской области при переходе через российско-украинскую границу, по решению суда будет заключен под стражу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Матвеево-Курганского районного суда в пятницу.

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«Аверину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 12 июня. Постановление еще не вступило в законную силу. Он и его защитник могут обжаловать решение», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Аверин был задержан 7 апреля на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области при переходе через российско-украинскую границу, у него обнаружили пистолет Макарова.

Аверину было предъявлено обвинение по ст.222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст.226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей).

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