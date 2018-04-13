Арестован задержанный с оружием сопредседатель «Другой России»

«Аверину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 12 июня. Постановление еще не вступило в законную силу. Он и его защитник могут обжаловать решение», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Аверин был задержан 7 апреля на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области при переходе через российско-украинскую границу, у него обнаружили пистолет Макарова.