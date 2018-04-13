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18:14 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе внедорожник врезался в дом, есть погибшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Смертельная авария с участием внедорожника Mitsubishi Pajero Sport произошла в пятницу в Севастополе, сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели и службы экстренного реагирования.

«Водитель, предположительно, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дом», — сообщили в МЧС.

Сотрудники чрезвычайного ведомства отключили аккумулятор машины и при помощи специнструмента деблокировали пострадавшего из машины. В результате аварии один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

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