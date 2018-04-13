В Севастополе внедорожник врезался в дом, есть погибшие

«Водитель, предположительно, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дом», — сообщили в МЧС.

Сотрудники чрезвычайного ведомства отключили аккумулятор машины и при помощи специнструмента деблокировали пострадавшего из машины. В результате аварии один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.