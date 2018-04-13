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17:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде коммунальные службы нашли виновника крупной аварии

Коммунальные службы установили причину и виновника крупной аварии в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, утечка сточных вод образовалась на трубопроводе, принадлежащем ЖСК «Инвестстрой». К канализационным сетям незаконно присоединились представители коттеджного поселка по улице Малой Садовой, из-за чего в коллекторе образовался засор и канализационные воды вышли на поверхность. При этом собственник трубы не устранил течь ни до, ни после установления причины аварии. Разлив сточных вод не только создал угрозу для безопасности жителей расположенных рядом домов, но и затруднял проезд авто по улице Джаныбековской.

Компанией «Концессии водоснабжения» совместно с городскими властями было принято решение отключить незаконного потребителя от канализационных сетей. Теперь за нелегальное пользование сетями ЖСК «Инвестстрой» выплатит штраф.

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