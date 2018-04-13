В Волгограде коммунальные службы нашли виновника крупной аварии
Коммунальные службы установили причину и виновника крупной аварии в Дзержинском районе Волгограда.
Коммунальные службы установили причину и виновника крупной аварии в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Компанией «Концессии водоснабжения» совместно с городскими властями было принято решение отключить незаконного потребителя от канализационных сетей. Теперь за нелегальное пользование сетями ЖСК «Инвестстрой» выплатит штраф.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.