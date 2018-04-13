В Волгограде коммунальные службы нашли виновника крупной аварии

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, утечка сточных вод образовалась на трубопроводе, принадлежащем ЖСК «Инвестстрой». К канализационным сетям незаконно присоединились представители коттеджного поселка по улице Малой Садовой, из-за чего в коллекторе образовался засор и канализационные воды вышли на поверхность. При этом собственник трубы не устранил течь ни до, ни после установления причины аварии. Разлив сточных вод не только создал угрозу для безопасности жителей расположенных рядом домов, но и затруднял проезд авто по улице Джаныбековской.