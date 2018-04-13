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17:10 (мск), источник: НТА-Приволжье

Обрушение кирпичной стены склада в Нижнем Новгороде привело к повреждению газопровода

Нижний Новгород. 13 апреля. НТА-Приволжье — Обрушение кирпичной стены склада в Нижнем Новгороде привело к повреждению газопровода.

Как сообщили «НТА-Приволжье» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, у здания частично обрушилась кирпичная кладка, которая попала на газопроводную трубу и повредила ее. Помощь спасателей, прибывших на место происшествия не потребовалась.

В ведомстве добавили, что жизнедеятельность местного населения в результате инцидента не нарушена, так как газовая труба, на которую обрушилась стена, была не запитана и не связана с близлежащими домами.

В ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в свою очередь, агентству «НТА-Приволжье» сообщили что специалисты компании также выезжали на место происшествия.

«Наша помощь не потребовалась, повреждение трубы произошло без выброса газа», — сказал представитель компании.

Напомним, что в начале марта произошла разгерметизации газопровода в Пильнинском районе Нижегородской области.

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