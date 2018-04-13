Обрушение кирпичной стены склада в Нижнем Новгороде привело к повреждению газопровода

Как сообщили «НТА-Приволжье» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, у здания частично обрушилась кирпичная кладка, которая попала на газопроводную трубу и повредила ее. Помощь спасателей, прибывших на место происшествия не потребовалась.

В ведомстве добавили, что жизнедеятельность местного населения в результате инцидента не нарушена, так как газовая труба, на которую обрушилась стена, была не запитана и не связана с близлежащими домами.

В ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в свою очередь, агентству «НТА-Приволжье» сообщили что специалисты компании также выезжали на место происшествия.

«Наша помощь не потребовалась, повреждение трубы произошло без выброса газа», — сказал представитель компании.