Обрушение кирпичной стены склада в Нижнем Новгороде привело к повреждению газопровода
Нижний Новгород. 13 апреля.
Нижний Новгород. 13 апреля.
Как сообщили «НТА-Приволжье» в
В ведомстве добавили, что жизнедеятельность местного населения в результате инцидента не нарушена, так как газовая труба, на которую обрушилась стена, была не запитана и не связана с близлежащими домами.
В ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в свою очередь, агентству «НТА-Приволжье» сообщили что специалисты компании также выезжали на место происшествия.
«Наша помощь не потребовалась, повреждение трубы произошло без выброса газа», — сказал представитель компании.
Напомним, что в начале марта произошла разгерметизации газопровода в Пильнинском районе Нижегородской области.
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