В Краснодаре скончался 24-летний участник «Comedy Баттл»
В Краснодаре внезапно умер 24-летний участник шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ Андрей Жмакин.
В Краснодаре внезапно умер 24-летний участник шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ Андрей Жмакин.
Как сообщается на странице Кубанского государственного аграрного университета, выпускником которого являлся молодой человек, скончался он от сердечной недостаточности.
Как выяснилось, произошло это в ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ.
Игрой в КВН Жмакин увлекся еще в студенческие годы, именно тогда он был активным участником университетской команды. После окончания вуза решил попробовать свои силы в телевизионных проектах. Он успешно прошел отборочные туры и поучаствовал в записи нескольких передач «Comedy Баттл».
Это уже вторая за последние несколько месяцев неожиданная смерть участника игр КВН из Краснодарского края.
Напомним, в конце января этого года скончался 21-летний игрок краснодарской команды «НАТЕ» Сергей Баленко.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.