В Краснодаре скончался 24-летний участник «Comedy Баттл»

Как сообщается на странице Кубанского государственного аграрного университета, выпускником которого являлся молодой человек, скончался он от сердечной недостаточности.

Как выяснилось, произошло это в ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ.

Игрой в КВН Жмакин увлекся еще в студенческие годы, именно тогда он был активным участником университетской команды. После окончания вуза решил попробовать свои силы в телевизионных проектах. Он успешно прошел отборочные туры и поучаствовал в записи нескольких передач «Comedy Баттл».

Это уже вторая за последние несколько месяцев неожиданная смерть участника игр КВН из Краснодарского края.