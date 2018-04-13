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17:36 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Дзержинского провалилась дорога, отремонтированная по программе Минтранса

На проезжей части у дома № 52 по ул. Дзержинского в Калининграде образовалась яма. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Трассу отремонтировали в прошлом году по программе Минтранса «Безопасные и качественные дороги». Провал образовался в четверг, 12 апреля. В пятницу дорожники засыпали яму.

«Просто засыпали песком, битым кирпичом, возможно, мелким гравием, а сверху — то ли землёй, то ли крошкой старого снятого асфальта, — рассказал калининградец Александр. — С утра этот чёрный верхний слой выделялся, машины его в течение нескольких часов утрамбовали».

Как пояснили «Клопс» в пресс-службе регионального правительства, провал случился из-за аварии на сетях. Его будет устранять муниципальное дорожное предприятие.

Дорогу на ул. Дзержинского в прошлом году ремонтировали дольше всего. Более того, у автомобилистов по итогам работ были замечания насчёт качества.

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