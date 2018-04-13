На ул. Дзержинского провалилась дорога, отремонтированная по программе Минтранса
На проезжей части у дома № 52 по ул. Дзержинского в Калининграде образовалась яма. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
На проезжей части у дома № 52 по ул. Дзержинского в Калининграде образовалась яма. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Трассу отремонтировали в прошлом году по программе Минтранса «Безопасные и качественные дороги». Провал образовался в четверг, 12 апреля. В пятницу дорожники засыпали яму.
«Просто засыпали песком, битым кирпичом, возможно, мелким гравием, а сверху — то ли землёй, то ли крошкой старого снятого асфальта, — рассказал калининградец Александр. — С утра этот чёрный верхний слой выделялся, машины его в течение нескольких часов утрамбовали».
Как пояснили «Клопс» в
Дорогу на ул. Дзержинского в прошлом году ремонтировали дольше всего. Более того, у автомобилистов по итогам работ были замечания насчёт качества.
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