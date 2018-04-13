В Татарстане директор организации избегал уплаты 12 млн рублей налогов

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что с января 2013 по декабрь 2015 года директор фирмы вносил ложные сведения в налоговые декларации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации».