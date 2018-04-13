В Татарстане директор организации избегал уплаты 12 млн рублей налогов
(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане директор организации избегал уплаты 12 млн рублей налогов, сообщает
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(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане директор организации избегал уплаты 12 млн рублей налогов, сообщает
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что с января 2013 по декабрь 2015 года директор фирмы вносил ложные сведения в налоговые декларации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации».
Руководителю фирмы грозит до двух лет лишения свободы.
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