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18:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане директор организации избегал уплаты 12 млн рублей налогов

(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане директор организации избегал уплаты 12 млн рублей налогов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что с января 2013 по декабрь 2015 года директор фирмы вносил ложные сведения в налоговые декларации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации».

Руководителю фирмы грозит до двух лет лишения свободы.

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