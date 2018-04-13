Самарец по пути с работы домой внезапно решил ограбить офис микрозаймов
В Самаре полицейские задержали 44-летнего подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов, сообщает
В Самаре полицейские задержали 44-летнего подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов, сообщает
Преступление было совершено 9 апреля. Около 19:00 менеджер организации сообщила правоохранителям, что неизвестный, угрожая кухонным ножом, пытался похитить деньги из офиса на ул. Победы. Сотрудница, которой угрожал налетчик, ответила, что наличных нет, а затем, улучив момент, открыла запасную дверь и выбежала на улицу.
Подозреваемого задержали в Самаре. Он признался и рассказал подробности произошедшего. По дороге с работы мужчина выпил, на ул. Победы увидел офис микрозаймов и решил поправить финансовое положение. Для конспирации он надел солнцезащитные очки и капюшон. Наличие ножа самарец объяснил тем, что взял его из дому, чтобы заточить на работе.
Сейчас подозреваемый арестован. По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело.
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