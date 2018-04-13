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18:02 (мск), источник: РИА Новости

В Нижнем Новгороде кирпичная стена обрушилась на семь автомобилей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Часть кирпичной стены склада обрушилась в пятницу в Нижнем Новгороде, повредив семь припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Нижегородской области.

Источник: РИА Новости

«Обвалилась часть кирпичной кладки склада по адресу Базовый проезд, 9. Там была двойная кладка стены, часть внешней кладки рухнула, повредив газопровод. Газовая труба и кирпичи упали на автомобили, которые стояли вдоль дороги. Повреждено семь машин. Никто из людей не пострадал», — рассказали в региональном управлении МЧС.

В компании «Газпром газораспределение Нижний Новгород» РИА Новости сообщили, что обрушение стены не вызвало выхода газа. «На данный момент газоснабжение поврежденного участка прекращено. Никакой опасности нет. Жизнедеятельность населения также не пострадала — газопровод не питал жилые дома, только склады», — пояснили в газораспределительной компании.

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