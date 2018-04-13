В Нижнем Новгороде кирпичная стена обрушилась на семь автомобилей

«Обвалилась часть кирпичной кладки склада по адресу Базовый проезд, 9. Там была двойная кладка стены, часть внешней кладки рухнула, повредив газопровод. Газовая труба и кирпичи упали на автомобили, которые стояли вдоль дороги. Повреждено семь машин. Никто из людей не пострадал», — рассказали в региональном управлении МЧС.