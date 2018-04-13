Льдина с 26 рыбаками дрейфовала на Волге, люди смогли сами эвакуироваться на берег
Нижний Новгород. 13 апреля.
Нижний Новгород. 13 апреля.
В 15:45 мск спасателям поступила информация о том, что на реке Волга около ГЭС на льдине оказались отрезанными от «большой земли» 26 рыбаков.
К месту происшествия выехали спасатели
«До прибытия спасателей рыбаки самостоятельно эвакуировались на берег. Никто не пострадал. Медицинская помощь никому не потребовалась», — говорится в сообщении.
В последние несколько дней в Нижегородской области установилась теплая погода, а лед на водоемах стал очень тонким. В связи с этим региональное ГУ МЧС настоятельно рекомендует рыбакам закончить сезон подледного лова и не подвергать свои жизни смертельной опасности.
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