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18:01 (мск), источник: Интерфакс

Льдина с 26 рыбаками дрейфовала на Волге, люди смогли сами эвакуироваться на берег

Нижний Новгород. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Более двух десятков рыбаков в пятницу благополучно спаслись с плывущей по Волге льдине в Городецком районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС РФ.

В 15:45 мск спасателям поступила информация о том, что на реке Волга около ГЭС на льдине оказались отрезанными от «большой земли» 26 рыбаков.

К месту происшествия выехали спасатели аварийно-спасательного отряда Городецкого района, а также сотрудники транспортной полиции на судне на воздушной подушке.

«До прибытия спасателей рыбаки самостоятельно эвакуировались на берег. Никто не пострадал. Медицинская помощь никому не потребовалась», — говорится в сообщении.

В последние несколько дней в Нижегородской области установилась теплая погода, а лед на водоемах стал очень тонким. В связи с этим региональное ГУ МЧС настоятельно рекомендует рыбакам закончить сезон подледного лова и не подвергать свои жизни смертельной опасности.

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