Льдина с 26 рыбаками дрейфовала на Волге, люди смогли сами эвакуироваться на берег

В 15:45 мск спасателям поступила информация о том, что на реке Волга около ГЭС на льдине оказались отрезанными от «большой земли» 26 рыбаков.

К месту происшествия выехали спасатели аварийно-спасательного отряда Городецкого района, а также сотрудники транспортной полиции на судне на воздушной подушке.

«До прибытия спасателей рыбаки самостоятельно эвакуировались на берег. Никто не пострадал. Медицинская помощь никому не потребовалась», — говорится в сообщении.