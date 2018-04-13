Доложил об аварии на 110 километре Полномочному представителю Президента РФ в Северо-Западном округе Александру Беглову. До прибытия начальников силовых ведомств, продолжаю руководить оперативным штабом. Во избежание пробок на месте аварии организовано движение по двум полосам. pic.twitter.com/NFMCr8chCJ— Олег Кувшинников (@O_Kuvshinnikov) 13 апреля 2018 г.
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области
В числе погибших есть ребенок.
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