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19:16 (мск), источник: ТАСС

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

В числе погибших есть ребенок.

Инфографика
Действия водителя при ДТП

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Семь человек, включая ребенка, погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Вологодской области, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, по предварительным данным, погибли семь человек. Среди них ребенок. Двух пострадавших сейчас госпитализируют», — сказал источник.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе. «Грузовик и микроавтобус столкнулись на федеральной автодороге А-114 Вологда — Нижняя Ладога», — уточнили в экстренных службах.

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Причины аварии устанавливаются.

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