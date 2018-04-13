Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

Инфографика Действия водителя при ДТП

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Семь человек, включая ребенка, погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Вологодской области, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, по предварительным данным, погибли семь человек. Среди них ребенок. Двух пострадавших сейчас госпитализируют», — сказал источник.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе. «Грузовик и микроавтобус столкнулись на федеральной автодороге А-114 Вологда — Нижняя Ладога», — уточнили в экстренных службах.