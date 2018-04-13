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20:25 (мск), источник: Nur.kz

Самолет Scat вернулся в аэропорт Астаны из-за неполадок

Рейс DV 784 авиакомпании Scat, направлявшийся из Астаны в Усть-Каменогорск, вернулся в аэропорт вылета из-за возникших неполадок, передает NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы, рейс вылетел по расписанию.

«После набора высоты сработала индикация убранного положения передней ноги шасси. В связи с этим, командир принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщили представители Scat.

В компании отметили, что лайнер был заменен на другой, а пассажиров накормили горячей едой. Кроме того, представители перевозчика находились в контакте с пассажирами.

«Авиакомпания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Ваша безопасность является для нас приоритетом», — обратились к клиентам представители перевозчика.

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