Самолет Scat вернулся в аэропорт Астаны из-за неполадок
Рейс DV 784 авиакомпании Scat, направлявшийся из Астаны в
Рейс DV 784 авиакомпании Scat, направлявшийся из Астаны в
По информации
«После набора высоты сработала индикация убранного положения передней ноги шасси. В связи с этим, командир принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщили представители Scat.
В компании отметили, что лайнер был заменен на другой, а пассажиров накормили горячей едой. Кроме того, представители перевозчика находились в контакте с пассажирами.
«Авиакомпания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Ваша безопасность является для нас приоритетом», — обратились к клиентам представители перевозчика.
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