Самолет Scat вернулся в аэропорт Астаны из-за неполадок

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы, рейс вылетел по расписанию.

«После набора высоты сработала индикация убранного положения передней ноги шасси. В связи с этим, командир принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщили представители Scat.

В компании отметили, что лайнер был заменен на другой, а пассажиров накормили горячей едой. Кроме того, представители перевозчика находились в контакте с пассажирами.