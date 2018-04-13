Жертвами ДТП в Вологодской области стали 13 человек

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее МВД подтвердило гибель семи человек в автокатастрофе. Проводится проверка.

По информации источника «Интерфакса», ДТП произошло под Череповцом. «По предварительным данным, водители грузового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Вологодской области под Череповцом не смогли благополучно разъехаться и столкнулись», — сказал собеседник агентства.