Нахожусь на месте страшной аварии на трассе Вологда - Санкт-Петербург. На 110 километре столкнулся грузовик с микроавтобусом. Семь человек погибли, двое пострадали. На месте работают сотрудники полиции и спасатели. Дал поручение оказать помощь пострадавшим и их семьям. pic.twitter.com/yG86Fp1QIm— Олег Кувшинников (@O_Kuvshinnikov) 13 апреля 2018 г.
Жертвами ДТП в Вологодской области стали 13 человек
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Количество жертв аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Вологодской области возросло до 13, сообщил «Интерфаксу» в пятницу вечером осведомлённый источник.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.