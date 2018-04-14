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08:01 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Невского в Калининграде в строительной бытовке нашли тела четверых мужчин

Предположительно, погибшие люди без определённого места жительства.

Источник: Калининград.Ru

В пятницу, 13 апреля, на строительной площадке, расположенной на улице Невского, нашли тела четверых мужчин. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

По предварительным данным, мужчины задохнулись угарным газом. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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