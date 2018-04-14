На улице Невского в Калининграде в строительной бытовке нашли тела четверых мужчин
Предположительно, погибшие люди без определённого места жительства.
Предположительно, погибшие люди без определённого места жительства.
В пятницу, 13 апреля, на строительной площадке, расположенной на улице Невского, нашли тела четверых мужчин. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.
По предварительным данным, мужчины задохнулись угарным газом. Назначена
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