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23:37 (мск), источник: Sputnik.by

Отравление в детском саду Вишневки: пострадал каждый второй ребенок

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Массовое отравление воспитанников произошло в детском саду деревни Вишневка в Минском районе, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Источник: Sputnik.by

В пятницу 13 апреля в учреждение не пришел каждый второй ребенок. Родители предполагают, что во всем виноват несвежий зеленый горошек или огурец, который давали детям на обед днем ранее.

«Ели какой-то продукт. Давали горошек и огурцы. Кто не ел, того миновало. Кто съел — отравился», — подтвердила местная жительница Тамара Хоменко.

В деревне пока зарегистрирован один случай обращения в медучреждение, но точных диагнозов на данный момент нет.

В пятницу в саду весь день работали сотрудники эпидемиологической службы, которые, в частности, взяли пробы на кухне. Администрация детского сада факт ЧП отрицает.

«Как можно сказать — отравление? Я не могу сама сказать, что это отравление или вирус. Дадут заключение, тогда можно говорить», — отметила заведующая детсадом Любовь Акулович.

Результаты проверки санэпидемслужба должна обнародовать через пять дней.

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