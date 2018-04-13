Отравление в детском саду Вишневки: пострадал каждый второй ребенок
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Массовое отравление воспитанников произошло в детском саду деревни Вишневка в Минском районе, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Массовое отравление воспитанников произошло в детском саду деревни Вишневка в Минском районе, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.
В пятницу 13 апреля в учреждение не пришел каждый второй ребенок. Родители предполагают, что во всем виноват несвежий зеленый горошек или огурец, который давали детям на обед днем ранее.
«Ели
В деревне пока зарегистрирован один случай обращения в медучреждение, но точных диагнозов на данный момент нет.
«Как можно сказать — отравление? Я не могу сама сказать, что это отравление или вирус. Дадут заключение, тогда можно говорить», — отметила заведующая детсадом Любовь Акулович.
Результаты проверки санэпидемслужба должна обнародовать через пять дней.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.