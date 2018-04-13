По лондонскому счету

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Свое решение достопочтенный судья Брайан Коммерческого суда отделения королевской скамьи Высокого суда правосудия Англии и Уэльса вынес 12 апреля. Претензии кредитного учреждения, входящего в группу ВТБ, сводились к ведущей роли Владимира Кехмана при получении двух кредитов в Банке Москвы осенью 2011 года на $140 млн и около 305 млн руб.

Возвращены они структурами группы компаний JFC, которая являлась основным поставщиком на российский рынок бананов и других фруктов, не были. Сама JFC в 2015 году была признана банкротом.

В своем иске представители Банка Москвы указывали, что господин Кехман являлся бенефициаром группы и лично контролировал всю ее деятельность, в том числе через топ-менеджера Юлию Захарову.

В обоснование своих требований юристы указывали, что сотрудники JFC под руководством госпожи Захаровой составили подложную финансовую отчетность группы компаний. В частности, по данным банка, выручка JFC за 2010 год была завышена на $213 млн, а дебиторская задолженность — на $198 млн.

На деле же работа «банановой корпорации» была убыточной.

Видимость же реальных успехов создавалась за счет фиктивных договоров о поставке тех же бананов некими фирмами, формально не входившими в JFC, но, как оказалось, находившимися под контролем работников группы компаний из ее кипрского офиса. По мнению Банка Москвы, которое поддержал судья Брайан, об этом был осведомлен Владимир Кехман.



Как следует из решения суда (имеется в распоряжении «Ъ»), господин Кехман знал и о том, что 50% акций холдинговой компании группы JFC — JFC Group Holding (BVI) Limited находились в залоге у Сбербанка. Однако эти факты были скрыты от Банка Москвы, так как в противном случае он не стал бы кредитовать поставщиков бананов.

Третьим пунктом претензий банка являлся вывод Владимиром Кехманом активов JFC в офшоры в преддверии намечавшегося финансового краха группы компаний.

Господин Кехман, представивший лондонскому суду письменные показания, а также лично побывавший на процессе, свою причастность к аферам отрицал. Он настаивал, что еще в 2007 году отошел от бизнеса, сосредоточившись на управлении Михайловским театром.

По его версии, высказанной в суде, документацию подделала финдиректор JFC Юлия Захарова, в то время как ответственность за банковские кредиты лежала на Андрее Афанасьеве, являвшемся гендиректором ЗАО «Группа Джей Эф Си». Также господин Кехман настаивал на своей непричастности к фирмам, на которые выводились деньги JFC. Однако, несмотря на обещание господина Кехмана говорить правду и только правду, судья Брайан ему не поверил.



«У меня нет никаких сомнений в том, что господин Кехман не является правдивым свидетелем», — отметил судья, назвав его «недобросовестным, нечестным и неудовлетворительным» ответчиком, в связи со склонностью «выдумывать факты» и «невообразимые объяснения».

Надо отметить, что показания против Владимира Кехмана дал в Лондоне и Андрей Афанасьев, заявивший, что он сам и госпожа Захарова являлись инструментами в руках их шефа, принимавшего все решения. Также суд согласился с утверждением о выводе десятков миллионов долларов не только на обеспечение ушедшего в театральную жизнь торговца фруктами, но и на его девелоперские проекты.



При этом судья Брайан процитировал и приобщил к делу переписку бывших сотрудников JFC, в которой, в частности, говорилось: «Достало рыться в этом дерьме, надоела эта помойка, надоело врать аудиторам». В результате суд, дав оценку способам зарабатывания средств господином Кехманом, постановил взыскать с него более $140 млн, а также судебные издержки.

Ранее Владимир Кехман был признан личным банкротом, как в Англии, так и на родине, и не раз заявлял, что у него нет никаких активов. Однако кредиторы, сомневаясь в искренности ответчика, собираются искать их в России и за границей.



«Банк продолжит добиваться возврата долга ЗАО “Группа Джей Эф Си” всеми доступными методами в соответствии с законодательством», — сообщили «Ъ» в пресс-службе группы ВТБ, выразив удовлетворение решением лондонского суда.

Более того, после вступления в законную силу оно может стать основанием и для нового уголовного дела в отношении господина Кехмана.