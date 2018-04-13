Двое пострадавших в ДТП под Вологдой находятся в тяжелом состоянии

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Volvo произошло в пятницу в 18.05 на 110-м километре автотрассы Вологда — Новая Ладога вблизи деревни Царево Череповецкого района Вологодской области. В результате аварии погибли семь человек, трое пострадали. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП.

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Ранее сообщалось, что в память о жертвах ДТП в Вологодской области 14 апреля объявлен день траура.

«Водителя грузовика, у которого диагностировали лёгкие повреждения и ушибленную рану головы, отправили на амбулаторное лечение. К сожалению, две женщины находятся в тяжелом состоянии. У них многочисленные переломы и повреждения внутренних органов», — написал Кувшинников в своем микроблоге в Twitter.

Он также заявил, что в случае необходимости медучреждению, где находятся пострадавшие, будет оказана любая помощь.

По распоряжению главы региона на место аварии и в больницу к пострадавшим и их семьям направлены психологи.