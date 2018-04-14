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09:08 (мск), источник: Newsroom24.ru

Три дома горели в Нижегородской области 13 апреля

Пожары произошли в Балахнинском, Арзамасском и Шарангском районах.

Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, пожары произошли в Балахнинском, Арзамасском и Шарангском районах.

Информация о пожаре в Балахнинском районе поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 09:18 утра. В результате пожара сгорел дом на площади 48 кв. м..

В 09:31 стало известно о загорании дома в Арзамасском районе. В результате пожара обгорело имущество в доме.

В 11:31 загорелся дом в селе Большая Рудка в Шарангском районе, Огнем были уничтожены кровля дома и надворная постройка на площади 92 кв. м. .

Ранее сообщалось, что два дома сгорели дотла в Нижегородской области.

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