Паводки повредили новую школу в Актобе
Открытая четыре месяца назад школа находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте.
Открытая четыре месяца назад школа находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте.
В актюбинском селе Акшат подвал новой школы, открытой четыре месяца назад затопили талые воды, сообщает Astana.TV.
«Воду в срочном порядке из подвала откачали, но паводок оставил следы. В подвале осыпалась штукатурка, а облицовка школы частично отвалилась. Мы написали служебную записку в городской отдел образования. Теперь ждём
Новую школу в селе Акшат открыли в конце 2017 года. На её строительство из казны потратили 850 млн тенге. Учебное заведение на 300 мест оборудовали интерактивными досками,
По словам местных жителей, причина нынешнего состояния школы — неудачно выбранное место и строительство «на скорую руку».
«Ведь знали же, что строят в низине. Могли бы хоть со старейшинами посоветоваться. Вот вода всё затопила. Родители с детьми еле проходили. За детей боимся. Не дай бог, обрушится», — рассказал житель села Акшат Женис Жоламанов.
В городском отделе строительства пояснили, что здание в течение двух лет находится на гарантийном обслуживании у подрядчиков. Соответственно, все недочёты они должны устранить.
Помимо восстановления фасада, во дворе школы планируют сделать ливневую канализацию и построить дорогу.
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