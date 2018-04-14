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07:24 (мск), источник: Informburo.kz

Паводки повредили новую школу в Актобе

Открытая четыре месяца назад школа находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте.

Источник: Informburo.kz

В актюбинском селе Акшат подвал новой школы, открытой четыре месяца назад затопили талые воды, сообщает Astana.TV.

«Воду в срочном порядке из подвала откачали, но паводок оставил следы. В подвале осыпалась штукатурка, а облицовка школы частично отвалилась. Мы написали служебную записку в городской отдел образования. Теперь ждём каких-либо действий. Из-за паводка теперь посреди школьного двора образовался овраг, подвал залило», — рассказала директор школы № 67 села Акшат Нуржамал Байдрахманова.

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Новую школу в селе Акшат открыли в конце 2017 года. На её строительство из казны потратили 850 млн тенге. Учебное заведение на 300 мест оборудовали интерактивными досками, ЛЭД-экранами, в каждый класс установили ноутбуки. С третьей четверти в новую школу пошли 143 ученика.

По словам местных жителей, причина нынешнего состояния школы — неудачно выбранное место и строительство «на скорую руку».

«Ведь знали же, что строят в низине. Могли бы хоть со старейшинами посоветоваться. Вот вода всё затопила. Родители с детьми еле проходили. За детей боимся. Не дай бог, обрушится», — рассказал житель села Акшат Женис Жоламанов.

В городском отделе строительства пояснили, что здание в течение двух лет находится на гарантийном обслуживании у подрядчиков. Соответственно, все недочёты они должны устранить.

Помимо восстановления фасада, во дворе школы планируют сделать ливневую канализацию и построить дорогу.

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