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08:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске пропала девочка, ее ищут уже почти неделю

Вера Шкилева вышла из дома в Пашино и не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске разыскивается Вера Шкилева — девочка 2002 года рождения. За помощью к жителям обращается поисковый отряд «Маяк».

Людей просят распространять информацию о розыске, а также сообщать, если что-то известно о месте нахождении Веры.

— 8 апреля 2018 года вышла из дома по улице Новоуральской в Калининском районе (поселок Пашино), до настоящего момента ее местонахождение не установлено, — сообщает «Маяк».

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые, длиной ниже плеч.

Была одета в черную с розовым подкладом куртку, черные джинсы и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, вас просят позвонить в полицию по единому номеру «112», или на номер отряда «Маяк»: 8−951−393−09−11.

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