В Новосибирске пропала девочка, ее ищут уже почти неделю
Вера Шкилева вышла из дома в Пашино и не вернулась.
Вера Шкилева вышла из дома в Пашино и не вернулась.
В Новосибирске разыскивается Вера Шкилева — девочка 2002 года рождения. За помощью к жителям обращается поисковый отряд «Маяк».
Людей просят распространять информацию о розыске, а также сообщать, если
— 8 апреля 2018 года вышла из дома по улице Новоуральской в Калининском районе (поселок Пашино), до настоящего момента ее местонахождение не установлено, — сообщает «Маяк».
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы
Была одета в черную с розовым подкладом куртку, черные джинсы и черные кроссовки.
Если вам
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