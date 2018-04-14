В Новосибирске пропала девочка, ее ищут уже почти неделю

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске разыскивается Вера Шкилева — девочка 2002 года рождения. За помощью к жителям обращается поисковый отряд «Маяк».

Людей просят распространять информацию о розыске, а также сообщать, если что-то известно о месте нахождении Веры.

— 8 апреля 2018 года вышла из дома по улице Новоуральской в Калининском районе (поселок Пашино), до настоящего момента ее местонахождение не установлено, — сообщает «Маяк».

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые, длиной ниже плеч.

Была одета в черную с розовым подкладом куртку, черные джинсы и черные кроссовки.