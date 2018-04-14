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08:10 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области пропал 17-летний парень

Подросток не вернулся в общежитие техникума.

В пятницу, 13 апреля, с заявлением в полицию о пропаже сына обратились родственники. По их словам, 17-летний Александр Хамло накануне не пришел ночевать в общежитие, в котором проживал обучаясь в техникуме.

Сейчас местонахождение подростка выясняет полиция. На его поиски также ориентированы и росгвардейцы.

Приметы Александра: на вид 17 лет, рост 170 см, волосы русые, губы тонкие, глаза голубые.

На момент ухода был одет: синие джинсы, темная куртка, шапка черная с серыми полосками, кроссовки черные с серыми вставками.

Всех, кто знает о местонахождении Александра, просят сообщить в полицию по телефонам 36−72−15, 79−38−02.

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