В Омской области пропал 17-летний парень

В пятницу, 13 апреля, с заявлением в полицию о пропаже сына обратились родственники. По их словам, 17-летний Александр Хамло накануне не пришел ночевать в общежитие, в котором проживал обучаясь в техникуме.

Сейчас местонахождение подростка выясняет полиция. На его поиски также ориентированы и росгвардейцы.

Приметы Александра: на вид 17 лет, рост 170 см, волосы русые, губы тонкие, глаза голубые.

На момент ухода был одет: синие джинсы, темная куртка, шапка черная с серыми полосками, кроссовки черные с серыми вставками.