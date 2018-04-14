Сотни хабаровчан пришли попрощаться с вертолетчиками
Сегодня в Хабаровске похоронили Алексея Штанько и Антона Ермакова.
Сегодня в Хабаровске похоронили Алексея Штанько и Антона Ермакова.
Сегодня в Хабаровске на Центральном кладбище прошли похороны двоих вертолетчиков, погибших 11 апреля при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток». Проститься с проверяющим Алексеем Штанько и командиром экипажа Антоном Ермаковым пришли сотни хабаровчан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Коллеги пилотов немного рассказали корреспонденту агентства о погибших. В частности, о том, что Алексей Штанько дважды был по контрактам с международными организациями в командировке в Сомали, работал на Восточном Тиморе, в Мали, на Гаити.
— Это был величайший профессионал, который работал в самых сложных местах и условиях, — резюмировал сослуживец Алексея Геннадий Резников. — То же самое можно сказать и про остальных.
Похоронили пилотов рядом с экипажем самолета Л-410, который в прошлом году разбился в Нелькане — Александром Зуевым и Игорем Шумакоым.
Прощание со вторым пилотом Игорем Ульяновым состоится в понедельник, а для опознания еще троих погибших потребуется генотипоскопическая экспертиза, которая займет определенное время.
Напомним, во время
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