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10:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Сотни хабаровчан пришли попрощаться с вертолетчиками

Сегодня в Хабаровске похоронили Алексея Штанько и Антона Ермакова.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня в Хабаровске на Центральном кладбище прошли похороны двоих вертолетчиков, погибших 11 апреля при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток». Проститься с проверяющим Алексеем Штанько и командиром экипажа Антоном Ермаковым пришли сотни хабаровчан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Коллеги пилотов немного рассказали корреспонденту агентства о погибших. В частности, о том, что Алексей Штанько дважды был по контрактам с международными организациями в командировке в Сомали, работал на Восточном Тиморе, в Мали, на Гаити.

— Это был величайший профессионал, который работал в самых сложных местах и условиях, — резюмировал сослуживец Алексея Геннадий Резников. — То же самое можно сказать и про остальных.
Похоронили пилотов рядом с экипажем самолета Л-410, который в прошлом году разбился в Нелькане — Александром Зуевым и Игорем Шумакоым.

Прощание со вторым пилотом Игорем Ульяновым состоится в понедельник, а для опознания еще троих погибших потребуется генотипоскопическая экспертиза, которая займет определенное время.

Напомним, во время учебно-тренировочного полета 11 марта погибли шесть вертолетчиков авиакомпании «Восток». Предположительно, вертолет зацепил в условиях плохой видимости мачту связи.

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 Сотни хабаровчан пришли попрощаться с вертолетчиками
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