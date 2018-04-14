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10:14 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае за гибель ребёнка в колодце задержали главу села Найхин

Руководитель следственного управления Следственного комитета России поручил задержать главу Найхинского сельского поселения, где в колодце утонул ребёнок. Мужчину водворили в изолятор временного содержания. В ведомстве принимают решение об аресте чиновника.

Решение об аресте руководитель краевого следственного управления Пётр Решетников принял после того, как встретился с родителями погибшей девочки на приёме граждан в селе Троицком. Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, глава сельского поселения ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности, в том числе по выявлению, учёту и консервации опасных объектов, расположенных на территории поселения.

РИА «Восток-Медиа» писало, что тело девочки нашли 26 марта на открытой местности в подземной металлической ёмкости. По предварительным выводам эксперта, смерть наступила от утопления в воде. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

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