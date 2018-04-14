В Хабаровском крае за гибель ребёнка в колодце задержали главу села Найхин

Решение об аресте руководитель краевого следственного управления Пётр Решетников принял после того, как встретился с родителями погибшей девочки на приёме граждан в селе Троицком. Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, глава сельского поселения ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности, в том числе по выявлению, учёту и консервации опасных объектов, расположенных на территории поселения.