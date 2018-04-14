ДТП в Москаленском районе унесло жизни двух человек
Еще шесть человек с различными травмами доставлены в больницу.
Еще шесть человек с различными травмами доставлены в больницу.
Сегодня, 14 апреля, около 07:00 часов на автодороге Челябинск — Новосибирск в Москаленском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в УМВД России по Омской области, водитель автомобиля ВАЗ-21140, направляясь в сторону города Исилькуль, на 698 километре выехал на встречку. Там он на полной скорости врезался в «Фольксваген», которым управлял 52-летний мужчина.
В результате аварии на месте до приезда бригады скорой помощи погибли два человека. Их личности устанавливаются. Еще шесть человек с различными травмами доставлены в больницу.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.
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