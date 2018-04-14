На трассе в Акмолинской области загорелся автобус
В салоне находились 25 пассажиров и водитель.
В салоне находились 25 пассажиров и водитель.
Сотрудники БДПП МПС УВД г. Кокшетау эвакуировали 25 пассажиров автобуса, загоревшегося на трассе в Акмолинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на
Инцидент произошел 13 апреля около 23−00 часов на въезде в г. Кокшетау. Установлено, что автобус, принадлежащий АО «Кокше — Цемент», возвращался с рабочими с п. Заозерный района Биржан Сала. В салоне находились 25 пассажиров и водитель.
Сотрудниками батальона дорожно — патрульной полиции МПС ДВД, осуществляющими надзор за безопасностью дорожного движения, незамедлительно были приняты меры по эвакуации пассажиров автобуса и оповещены спасательные службы.
В результате принятых мер, пожар был локализован, водитель и пассажиры не пострадали.
По предварительным данным, причиной воспламенения стало замыкание электропроводки.
Проводится проверка.
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