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07:19 (мск), источник: Zakon.kz

На трассе в Акмолинской области загорелся автобус

В салоне находились 25 пассажиров и водитель.

Источник: Zakon.kz
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Сотрудники БДПП МПС УВД г. Кокшетау эвакуировали 25 пассажиров автобуса, загоревшегося на трассе в Акмолинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Инцидент произошел 13 апреля около 23−00 часов на въезде в г. Кокшетау. Установлено, что автобус, принадлежащий АО «Кокше — Цемент», возвращался с рабочими с п. Заозерный района Биржан Сала. В салоне находились 25 пассажиров и водитель.

Сотрудниками батальона дорожно — патрульной полиции МПС ДВД, осуществляющими надзор за безопасностью дорожного движения, незамедлительно были приняты меры по эвакуации пассажиров автобуса и оповещены спасательные службы.

В результате принятых мер, пожар был локализован, водитель и пассажиры не пострадали.

По предварительным данным, причиной воспламенения стало замыкание электропроводки.

Проводится проверка.

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