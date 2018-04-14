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09:55 (мск), источник: VLADNEWS

Знал, но проигноировал: Приморец пойдёт под суд за наркотики

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: VLADNEWS

Следователем отдела МВД России по Пограничному району окончено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя Октябрьского района в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное изготовление, хранение без цели сбыта, наркотических средств, совершенные в крупном размере), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ранее, в ходе проведения рейдовых мероприятий в селе Сергеевка Пограничного района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, в ходе досмотра которого был обнаружен черный полиэтиленовый сверток со специфическим запахом.

Прибывшей следственно-оперативной группой с места происшествия было изъято вещество бурого цвета.

Установлено: обвиняемый, достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации запрещен незаконный оборот наркотических средств, оборвал верхушечные части и листья с кустов дикорастущей маньчжурской конопли. Из них мужчина изготовил вещество, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством — смесью табака с маслом каннабиса (гашишным маслом), массой более 45 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

В рамках расследования уголовного дела произведены необходимые процессуальные действия, собрана доказательная база причастности фигуранта к совершению наркопреступления. Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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