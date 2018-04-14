Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Мнение о запрете лекарств из США: бьем американцам под дых
«Как возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10Самые живописные мосты мира
08:36 (мск), источник: Om1.ru

На дорогах Омской области за сутки произошло 79 ДТП

Снегопад стал причиной аварий на трассах. Фото с мест ДТП появились в соцсети.

В пятницу, 13 апреля, в Омской области прошел снегопад, который вызвал массовые аварии на трассах за городом. Машины одна за одной съезжали в кювет. С проезжей части слетали как легковые автомобили, так и большегрузы. Обошлось без жертв.

Фото с мест ДТП появились в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили в УМВД России по Омской области за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 79 ДТП. В результате аварий различные травмы получили 7 человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На Левобережье Омска к осени достроят поликлинику
Вниманию омичей: налоговую декларацию заполняем по-новому
США вместе с Францией и Британией начали операцию против Сирии
Названы первые цели ударов США по Сирии
МИД РФ: США ударили, когда Сирия получила шанс на мирное будущее
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Европейские спутники посчитали российскую землю
Жена коммуниста стала самой богатой супругой депутата Госдумы
Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Спорт
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ Четыре матча в Перми, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь