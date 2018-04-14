На дорогах Омской области за сутки произошло 79 ДТП
Снегопад стал причиной аварий на трассах. Фото с мест ДТП появились в соцсети.
Снегопад стал причиной аварий на трассах. Фото с мест ДТП появились в соцсети.
В пятницу, 13 апреля, в Омской области прошел снегопад, который вызвал массовые аварии на трассах за городом. Машины одна за одной съезжали в кювет. С проезжей части слетали как легковые автомобили, так и большегрузы. Обошлось без жертв.
Фото с мест ДТП появились в соцсети «ВКонтакте».
Как пояснили в УМВД России по Омской области за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 79 ДТП. В результате аварий различные травмы получили 7 человек.
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