Имена погибших в колодце ресторана «Пристань» в Уфе

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, один из рабочих ресторана днем стал спускаться в колодец, чтобы включить воду и потерял сознание. Увидевшие это остальные работники начали спасать его, но также потеряли сознание. Прибывшими на место спасателями из водопроводного колодца были извлечены тела четырех человек. Еще двое были госпитализированы в одну из больниц города Уфы, один из них скончался. По данному факту СК Башкирии возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).