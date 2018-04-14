Имена погибших в колодце ресторана «Пристань» в Уфе
Известен возраст и имена погибших в колодце ресторана «Пристань» в Уфе.
Известен возраст и имена погибших в колодце ресторана «Пристань» в Уфе.
Об этом сообщили в экстренных службах.
— Камо Петросян 1983 года рождения,
— Меружан Афаников 1962 года рождения,
— Сурик Афаников 1981 года рождения,
— Роберт Акопян 1962 года рождения.
— Рафик Григорян, дата рождения уточняется.
Еще один пострадавший, Рустам Мелконян 1973 года рождения госпитализирован в одну из больниц Уфы. Врачи оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным, один из рабочих ресторана днем стал спускаться в колодец, чтобы включить воду и потерял сознание. Увидевшие это остальные работники начали спасать его, но также потеряли сознание. Прибывшими на место спасателями из водопроводного колодца были извлечены тела четырех человек. Еще двое были госпитализированы в одну из больниц города Уфы, один из них скончался. По данному факту СК Башкирии возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.