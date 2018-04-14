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08:48 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Имена погибших в колодце ресторана «Пристань» в Уфе

Известен возраст и имена погибших в колодце ресторана «Пристань» в Уфе.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в экстренных службах.

— Камо Петросян 1983 года рождения,

— Меружан Афаников 1962 года рождения,

— Сурик Афаников 1981 года рождения,

— Роберт Акопян 1962 года рождения.

— Рафик Григорян, дата рождения уточняется.

Еще один пострадавший, Рустам Мелконян 1973 года рождения госпитализирован в одну из больниц Уфы. Врачи оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, один из рабочих ресторана днем стал спускаться в колодец, чтобы включить воду и потерял сознание. Увидевшие это остальные работники начали спасать его, но также потеряли сознание. Прибывшими на место спасателями из водопроводного колодца были извлечены тела четырех человек. Еще двое были госпитализированы в одну из больниц города Уфы, один из них скончался. По данному факту СК Башкирии возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

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