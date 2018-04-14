Спасение птицы от нефти на пляже Санаторной попало на видео
В четверг, 12 апреля, очевидцы спасли птицу, попавшую в «плен» нефтепродуктов на пляже на Санаторной Владивостока, сообщает DEITA. RU. Молодые люди поймали ее, отмыли и накормили. После чего отпустили ее на волю.
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