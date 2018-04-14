Спасение птицы от нефти на пляже Санаторной попало на видео

По словам спасителей, птица сильно замерзла, потому что пленка из нефтепродуктов сковывала ее движения. Поймать ее по этой же причине труда не составило. Молодые люди накормили птицу, отмыли. При этом отмывать пришлось долго, так как вычищать пришлось мазут буквально из каждого перышка.