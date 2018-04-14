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09:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Спасение птицы от нефти на пляже Санаторной попало на видео

В четверг, 12 апреля, очевидцы спасли птицу, попавшую в «плен» нефтепродуктов на пляже на Санаторной Владивостока, сообщает DEITA. RU. Молодые люди поймали ее, отмыли и накормили. После чего отпустили ее на волю.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам спасителей, птица сильно замерзла, потому что пленка из нефтепродуктов сковывала ее движения. Поймать ее по этой же причине труда не составило. Молодые люди накормили птицу, отмыли. При этом отмывать пришлось долго, так как вычищать пришлось мазут буквально из каждого перышка.

Екатерина Лапкина.

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