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09:10 (мск), источник: Newslab.ru

Упавший от сильного ветра баннер повредил три автомобиля в Красноярске

В районе КрасТЭЦ от сильного ветра упал рекламный щит и повредил сразу три автомобиля. Баннер находится на улице Глинки недалеко от остановки «Автовокзал Восточный». Судя по фото очевидцев, в числе повреждений — помятое крыло и разбитое заднее стекло.

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Вчера красноярцев предупреждали о возможных неблагоприятных явлениях погоды на выходных.

Согласно данным Среднесибирского УГМС, 14 апреля в центральных районах Красноярского края в течение суток местами ожидаются порывы западного ветра 15−20м/с. Жителей города при усилении ветра просят держаться подальше от лёгких построек и деревьев.

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