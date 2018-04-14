Упавший от сильного ветра баннер повредил три автомобиля в Красноярске
В районе КрасТЭЦ от сильного ветра упал рекламный щит и повредил сразу три автомобиля. Баннер находится на улице Глинки недалеко от остановки «Автовокзал Восточный». Судя по фото очевидцев, в числе повреждений — помятое крыло и разбитое заднее стекло.
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