Упавший от сильного ветра баннер повредил три автомобиля в Красноярске

В районе КрасТЭЦ от сильного ветра упал рекламный щит и повредил сразу три автомобиля. Баннер находится на улице Глинки недалеко от остановки «Автовокзал Восточный». Судя по фото очевидцев, в числе повреждений — помятое крыло и разбитое заднее стекло.