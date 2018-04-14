Разбойники с ножом напали на женщину в ее собственном доме под Новосибирском
Полиция задержала двух подозреваемых, возбуждено уголовное дело.
Полиция задержала двух подозреваемых, возбуждено уголовное дело.
Полиция сообщает о том, что раскрыто преступление, совершенное в ночь с 10 на 11 апреля. По данным МВД два разбойника совершили налет в Искитимском районе в 4 часа.
— Проникнув в один из домов в селе Легостаево, угрожая ножом, отобрали у 37-летней женщины денежные средства в сумме семи тысяч рублей и скрылись. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, — говорят в
И один, и другой разбойники уже совершали преступления и привлекались к ответственности. Сейчас им грозит суд по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой с незаконным проникновением в жилище». По закону, за такое преступление грозит до двенадцати лет лишения свободы.
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