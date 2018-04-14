Разбойники с ножом напали на женщину в ее собственном доме под Новосибирском

Полиция сообщает о том, что раскрыто преступление, совершенное в ночь с 10 на 11 апреля. По данным МВД два разбойника совершили налет в Искитимском районе в 4 часа.

— Проникнув в один из домов в селе Легостаево, угрожая ножом, отобрали у 37-летней женщины денежные средства в сумме семи тысяч рублей и скрылись. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, — говорят в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области. — Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое безработных жителей Искитимского района в возрасте 22 и 25 лет.