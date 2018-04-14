Велосипедист и водитель грузовика погибли в ДТП под Новосибирском
Авария произошла утром, 14 апреля в Болотнинском районе.
Авария произошла утром, 14 апреля в Болотнинском районе.
В Новосибирской области произошло крупное ДТП. Два грузовых автомобиля — «Вольво» и «КамАЗ» столкнулись в Болотнинском районе на 145 километре автодороги Р-255. Авария, по данным полиции, произошла 14 апреля в 10.50.
По предварительной информации, автомобили двигались в попутном направлении. После того, как между грузовиками произошел удар, «КамАЗ» сбил велосипедиста, который ехал по обочине.
— В результате ДТП погибли водитель автомобиля «Вольво» и велосипедист, — сообщает
Это не первое смертельное ДТП в регионе на текущей неделе. В частности, в Искитимском районе погиб 40-летний мужчина. Авария случилась на Чуйском тракте, когда машина вылетела на встречную полосу.
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