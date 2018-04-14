Велосипедист и водитель грузовика погибли в ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области произошло крупное ДТП. Два грузовых автомобиля — «Вольво» и «КамАЗ» столкнулись в Болотнинском районе на 145 километре автодороги Р-255. Авария, по данным полиции, произошла 14 апреля в 10.50.

По предварительной информации, автомобили двигались в попутном направлении. После того, как между грузовиками произошел удар, «КамАЗ» сбил велосипедиста, который ехал по обочине.

— В результате ДТП погибли водитель автомобиля «Вольво» и велосипедист, — сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области. — В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших.