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09:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Велосипедист и водитель грузовика погибли в ДТП под Новосибирском

Авария произошла утром, 14 апреля в Болотнинском районе.

В Новосибирской области произошло крупное ДТП. Два грузовых автомобиля — «Вольво» и «КамАЗ» столкнулись в Болотнинском районе на 145 километре автодороги Р-255. Авария, по данным полиции, произошла 14 апреля в 10.50.

По предварительной информации, автомобили двигались в попутном направлении. После того, как между грузовиками произошел удар, «КамАЗ» сбил велосипедиста, который ехал по обочине.

— В результате ДТП погибли водитель автомобиля «Вольво» и велосипедист, — сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области. — В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших.

Это не первое смертельное ДТП в регионе на текущей неделе. В частности, в Искитимском районе погиб 40-летний мужчина. Авария случилась на Чуйском тракте, когда машина вылетела на встречную полосу.

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