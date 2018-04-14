В Башкирии в «пьяном» ДТП с участием двух иномарок пострадал трезвый водитель
УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Стерлитамаке после полуночи на улице Худайбердина произошло «пьяное» ДТП. По информации региональной Госавтоинспекции, 28-летний местный житель за рулём Маzda 6 выехал на полосу встречного движения и врезался в Fiat Albea.
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