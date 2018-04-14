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10:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области при подъезде к Жигулевской ГЭС грузовик снес бетонное ограждение

Авария произошла в пятницу, 13 апреля.

В пятницу, 13 апреля, на ул. Магистральной, что в Комсомольском районе Тольятти произошла серьёзная авария. Как сообщили очевидцы в социальных сетях при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС большегруз налетел на бетонное ограждение, далее он сдвинул защитные блоки и смял забор. В Центр управления в кризисных ситуациях сообщении о ДТП поступило в 9:17.

На месте пришествия работали пожарные, проходила аварийно-спасательная операция. Из-за аварии на федеральной трассе М-5 растянулась пробка, которая продлилась до Жигулевска. К счастью, поврежденная машина недолго простояла на трассе. Днем ее убрали и проезду ничего не препятствовало.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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