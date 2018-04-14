В Самарской области при подъезде к Жигулевской ГЭС грузовик снес бетонное ограждение
Авария произошла в пятницу, 13 апреля.
Авария произошла в пятницу, 13 апреля.
В пятницу, 13 апреля, на ул. Магистральной, что в Комсомольском районе Тольятти произошла серьёзная авария. Как сообщили очевидцы в социальных сетях при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС большегруз налетел на бетонное ограждение, далее он сдвинул защитные блоки и смял забор. В Центр управления в кризисных ситуациях сообщении о ДТП поступило в 9:17.
На месте пришествия работали пожарные, проходила
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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