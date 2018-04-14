В Самарской области из-за таяния снегов под водой оказались дома и мосты
Подтоплены более 50 приусадебных участков.
Подтоплены более 50 приусадебных участков.
На территории Самарской области подтопленными остаются 40 приусадебных участков и 6 домов на территории Нижнее Санчелеево и 10 приусадебных участков и 1 дом в Тимофеевке Ставропольского района. Кроме того, под водой также остаются 6 низководных мостов в районах Пестравский — (мост через р. Большой Иргиз), Большеглушицкий (мост через р. Большой Иргиз) и в
В настоящее время движение автомобильного транспорта через подтопленные мосты приостановлено.
По информации от ГУ МЧС, жизнедеятельность населения не нарушена. В Петровской районе уже начали дежурство посты ГИБДД, расчеты и спасатели ПСС. В частности, организованы водные переправы, выставлены дорожные знаки, созданы запасы медикаментов, продовольствия, материального имущества.
Уже появилась информация о перекрытиях, которые связаны с потомками. Так в результате подъема воды под водой оказался мост через реку Сок в Красноярском микрорайоне.
Также в результате подъема уровня воды в реке Кондурча произошло подтопление двух низководных автомобильных мостов в поселках Малиновый Куст и Кириллинский.
Кроме того, в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 15 приусадебных участков в Мирном и Пестравски. А
— Уровень воды на приусадебных участках составляет от 10 до 20 см. Проведено оповещение населения. Эвакуация населения не требуется. Подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики нет. В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа спасателей, — поясняют в ГУ МЧС России по Самарской области.
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