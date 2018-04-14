В Самарской области из-за таяния снегов под водой оказались дома и мосты

На территории Самарской области подтопленными остаются 40 приусадебных участков и 6 домов на территории Нижнее Санчелеево и 10 приусадебных участков и 1 дом в Тимофеевке Ставропольского района. Кроме того, под водой также остаются 6 низководных мостов в районах Пестравский — (мост через р. Большой Иргиз), Большеглушицкий (мост через р. Большой Иргиз) и в Кинель-Черкасский (мост через р. Малый Кинель). Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

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В настоящее время движение автомобильного транспорта через подтопленные мосты приостановлено.

По информации от ГУ МЧС, жизнедеятельность населения не нарушена. В Петровской районе уже начали дежурство посты ГИБДД, расчеты и спасатели ПСС. В частности, организованы водные переправы, выставлены дорожные знаки, созданы запасы медикаментов, продовольствия, материального имущества.

Уже появилась информация о перекрытиях, которые связаны с потомками. Так в результате подъема воды под водой оказался мост через реку Сок в Красноярском микрорайоне.



Также в результате подъема уровня воды в реке Кондурча произошло подтопление двух низководных автомобильных мостов в поселках Малиновый Куст и Кириллинский.

Кроме того, в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 15 приусадебных участков в Мирном и Пестравски. А из-за подъема уровня воды на реке Сызранка затопило 2 приусадебных участка в Новом Ризадей.