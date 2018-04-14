Пропавшую в Воронеже 85-летнюю пенсионерку нашли мертвой
Женщина страдала провалами в памяти.
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Женщина страдала провалами в памяти.
Пропавшую в Воронеже 85-летнюю Нину Ефимову нашли мертвой, сообщили представители
Нина Ефимова пропала 5 апреля. Пенсионерка ушла из дома на Ленинском проспекте. Женщина страдала провалами в памяти.
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