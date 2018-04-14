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11:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавшую в Воронеже 85-летнюю пенсионерку нашли мертвой

Женщина страдала провалами в памяти.

Пропавшую в Воронеже 85-летнюю Нину Ефимову нашли мертвой, сообщили представители поисково-спасательного отряда «Черноземье» в пятницу, 13 апреля. Волонтеры не разглашают подробности нахождения тела женщины.

Нина Ефимова пропала 5 апреля. Пенсионерка ушла из дома на Ленинском проспекте. Женщина страдала провалами в памяти.

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