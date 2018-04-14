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11:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жильцы дома в Ленинском районе спасли из подвала замурованных кошек

Бездомные животные в подвалах — конфликтная тема для Новосибирска. В нашей редакции сегодня — не одна история о том, как сердобольные жильцы спасают от мороза и прикармливают брошенных кошек в подъездах и подвалах, несмотря на возражение соседей и аргументы коммунальщиков. Есть ли способ примирить стороны?

Источник: Вести - Новосибирск

Таких ситуаций, как в доме № 8 по улице Римского-Корсакова в Новосибирске, — десятки, если не сотни. Конфликт разгорелся сразу после того как коммунальщики начали наводить порядок в подвале — вывезли хлам, закрыли двери и поставили решетки на окнах. О том, что внутри остались животные, узнали от жителей.

Елена Матвеева, мастер участка РСУ-3: «Ставят туда тарелочки, всё это падает в подвал — соответственно, мусор, антисанитария постоянная. Кошек мы не замуровывали — чтобы кошки вышли, в подвале открыта решетка».

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Что делать, если жильцы настаивают: «Кошки в подвале умрут, если им не помочь»? Коммунальщики решили пойти навстречу людям. За совместной операцией по спасению животных наблюдала наша съемочная группа. Жильцы и коммунальщики в подвал спустились вместе. По словам местных жителей, в подвале живут три кошки. Поймать их будет непросто.

Рейд по подвалу продолжался около получаса. Оглядели все закутки, обошли все подвальные лабиринты. Лишь раз заметили животное. Кошка сбежала, так и не давшись в руки. Как в любой операции по спасению, по завершении — совещание: что делать дальше. Решили не ругаться, а привлечь профессионалов к поимке животных.

Наталья Чернорай, жительница дома № 8 по ул. Римского-Корсакова: «Нам сейчас дебаты разводить “вы хорошие, а мы плохие” не нужно, нам нужно спасти животных».

Виктория Шмидт, корреспондент: «Коммунальщики пошли навстречу жильцам и на время оставили дверь подвала открытой, чтобы зоозащитники могли отловить животных и пристроить их в добрые руки».

Рейд по подвалам дома № 8 по улице Римского Корсакова — хороший пример для тысяч новосибирцев и многих управляющих компаний. В подвалах давно пора навести порядок.

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