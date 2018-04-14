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11:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео пожара на стройке в Казани

(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видеозапись пожара на стройке в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью на улице Сыртлановой напротив парка «Калейдоскоп» вспыхнул пожар.

По предварительным данным, возгорание произошло на стройплощадке. На кадрах видеозаписи видно, как к месту ЧП стягиваются пожарные машины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что стало причиной пожара пока неизвестно.

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