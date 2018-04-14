Появилось видео пожара на стройке в Казани

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью на улице Сыртлановой напротив парка «Калейдоскоп» вспыхнул пожар.

По предварительным данным, возгорание произошло на стройплощадке. На кадрах видеозаписи видно, как к месту ЧП стягиваются пожарные машины.