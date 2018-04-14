Появилось видео пожара на стройке в Казани
(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видеозапись пожара на стройке в Казани.
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(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видеозапись пожара на стройке в Казани.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью на улице Сыртлановой напротив парка «Калейдоскоп» вспыхнул пожар.
По предварительным данным, возгорание произошло на стройплощадке. На кадрах видеозаписи видно, как к месту ЧП стягиваются пожарные машины.
Что стало причиной пожара пока неизвестно.
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