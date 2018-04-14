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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Под водой остаются 9 поселений Волгоградской области

За последние сутки зона подтопления стала вдвое меньше.

Волгоградская область продолжает ликвидировать последствия самого сильного за последние 15 лет паводка. На утро 14 апреля в зоне подтопления все еще находятся населенные пункты трех районов: Иловлинского, Алексеевского и Руднянского.

Частично под водой остаются 9 поселков, 257 дворов и 16 домов, в которых проживают 40 человек. За последние сутки вода отступила в 9 населенных пунктах. Но в области продолжает действовать режим ЧС.

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Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, спасатели следят за обстановкой круглосуточно. В отдаленных местах используют беспилотники. В зоне подтопления работают 912 человек и 270 единиц техники, в том числе из соседних регионов.

Туда, где еще стоит вода, продукты, питьевую воду, лекарства и все необходимое доставляют на лодках. Полицейские взяли под охрану покинутые жителями дома. А на тех территориях, которые уже покинула большая воды, откачивают воду из домов, проводят большую уборку, вывозят мусор. Роспотребнадзор мониторит санитарную и эпидемиологическую обстановку.

Потерявшим свое имущество семьям выплачивают компенсации. Накануне президент поручил губернатору обратить внимание на скорейшее восстановление инфраструктуры и оказание адресной помощи пострадавшим от паводка.

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