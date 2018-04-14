Под водой остаются 9 поселений Волгоградской области
За последние сутки зона подтопления стала вдвое меньше.
За последние сутки зона подтопления стала вдвое меньше.
Волгоградская область продолжает ликвидировать последствия самого сильного за последние 15 лет паводка. На утро 14 апреля в зоне подтопления все еще находятся населенные пункты трех районов: Иловлинского, Алексеевского и Руднянского.
Частично под водой остаются 9 поселков, 257 дворов и 16 домов, в которых проживают 40 человек. За последние сутки вода отступила в 9 населенных пунктах. Но в области продолжает действовать режим ЧС.
Как сообщили «КП-Волгоград» в
Туда, где еще стоит вода, продукты, питьевую воду, лекарства и все необходимое доставляют на лодках. Полицейские взяли под охрану покинутые жителями дома. А на тех территориях, которые уже покинула большая воды, откачивают воду из домов, проводят большую уборку, вывозят мусор. Роспотребнадзор мониторит санитарную и эпидемиологическую обстановку.
Потерявшим свое имущество семьям выплачивают компенсации. Накануне президент поручил губернатору обратить внимание на скорейшее восстановление инфраструктуры и оказание адресной помощи пострадавшим от паводка.
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