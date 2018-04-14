В Минске спасатели эвакуировали 30 человек из-за пожара в подвале пятиэтажки

Жильцы позвонили в МЧС около 20.30 13 апреля — из подвала пахло дымом. Он шел из подъезда, когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС. Выяснилось, что загорелось имущество в одном из подвальных помещений.

«Звеньями газодымозащитной службы МЧС из подъезда были эвакуированы 30 человек, в том числе 5 детей. Пострадавших нет. Пожар локализован и ликвидирован спасателями», — проинформировали в МЧС.

Огонь повредил имущество в подвале и на площади 4 кв.м, сам подвал закопчен.