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09:58 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске спасатели эвакуировали 30 человек из-за пожара в подвале пятиэтажки

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели эвакуировали 30 человек из-за пожара в подвале пятиэтажного дома сообщили БЕЛТА в МЧС.

Жильцы позвонили в МЧС около 20.30 13 апреля — из подвала пахло дымом. Он шел из подъезда, когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС. Выяснилось, что загорелось имущество в одном из подвальных помещений.

«Звеньями газодымозащитной службы МЧС из подъезда были эвакуированы 30 человек, в том числе 5 детей. Пострадавших нет. Пожар локализован и ликвидирован спасателями», — проинформировали в МЧС.

Огонь повредил имущество в подвале и на площади 4 кв.м, сам подвал закопчен.

«Причина устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем», — отметили в спасательном ведомстве.

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