В суд доставлен бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов

Источник: AP 2018

Накануне ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Владимир Швецов повторно задержан. В конце января этого года правоохранители уже обращали внимание на бывшего чиновника — его вызвали на допрос, после которого он попал в больницу.

Швецова ранее подозревали в причастности к уголовному делу, возбужденного против его сына — Владимира Швецова-младшего, который сейчас находится под домашним арестом. По данным ИА «Татар-информ» сейчас против Швецова-старшего возбуждено новое уголовное дело.