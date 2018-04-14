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11:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

В суд доставлен бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Советский районный суд Казани доставлен бывший заместитель Премьер-министра РТ, экс-министр транспорта Татарстана Владимир Швецов. Следствие просит арестовать его на два месяца.

Источник: AP 2018

Накануне ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Владимир Швецов повторно задержан. В конце января этого года правоохранители уже обращали внимание на бывшего чиновника — его вызвали на допрос, после которого он попал в больницу.

Швецова ранее подозревали в причастности к уголовному делу, возбужденного против его сына — Владимира Швецова-младшего, который сейчас находится под домашним арестом. По данным ИА «Татар-информ» сейчас против Швецова-старшего возбуждено новое уголовное дело.

Швецова-младшего подозревают в махинациях с залоговым имуществом ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» из-за чего фирма понесла ущерб в более 60 млн рублей.

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