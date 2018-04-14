В суд доставлен бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов
(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Советский районный суд Казани доставлен бывший заместитель
(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Советский районный суд Казани доставлен бывший заместитель
Накануне ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Владимир Швецов повторно задержан. В конце января этого года правоохранители уже обращали внимание на бывшего чиновника — его вызвали на допрос, после которого он попал в больницу.
Швецова ранее подозревали в причастности к уголовному делу, возбужденного против его сына — Владимира
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.