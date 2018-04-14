«Я депутат!»: в центре Калининграда пьяный мужчина открыл стрельбу
Горожанин оказал сопротивление прибывшему патрулю. Он кричал, что является депутатом от «Единой России».
Горожанин оказал сопротивление прибывшему патрулю. Он кричал, что является депутатом от «Единой России».
На площади Победы в Калининграде пьяный мужчина, назвавший себя депутатом, устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
По их словам, инцидент случился в четверг, 12 апреля, около восьми часов вечера.
«Мы с друзьями стояли у ТЦ “Клевер”, когда услышали выстрелы за фонтаном ближе к светофору. Подойдя ближе, мы увидели, что пьяный мужчина размахивает пистолетом. Стоявшие рядом люди разбегались в стороны,
По ее словам, мужчина оказал сопротивление прибывшему патрулю. Он кричал, что является депутатом от «Единой России». В момент задержания горожанин выяснял отношения с работавшим на площади музыкантом.
В
«Травматический пистолет изъят, проводится проверка, решается вопрос о лишении мужчины возможности владения оружием, а также привлечения его к ответственности, вплоть до уголовной», — уточнили в
В полиции опровергли информацию о причастности стрелявшего к
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