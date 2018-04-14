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11:14 (мск), источник: Клопс.ru

«Я депутат!»: в центре Калининграда пьяный мужчина открыл стрельбу

Горожанин оказал сопротивление прибывшему патрулю. Он кричал, что является депутатом от «Единой России».

На площади Победы в Калининграде пьяный мужчина, назвавший себя депутатом, устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По их словам, инцидент случился в четверг, 12 апреля, около восьми часов вечера.

«Мы с друзьями стояли у ТЦ “Клевер”, когда услышали выстрелы за фонтаном ближе к светофору. Подойдя ближе, мы увидели, что пьяный мужчина размахивает пистолетом. Стоявшие рядом люди разбегались в стороны, кто-то вызвал полицию», — рассказала свидетельница происшествия.

По ее словам, мужчина оказал сопротивление прибывшему патрулю. Он кричал, что является депутатом от «Единой России». В момент задержания горожанин выяснял отношения с работавшим на площади музыкантом.

В пресс-службе регионального управления МВД «Клопс» сообщили, что пьяного калининградца с оружием задержали в центре города. У него было разрешение на ношение травматического пистолета.

«Травматический пистолет изъят, проводится проверка, решается вопрос о лишении мужчины возможности владения оружием, а также привлечения его к ответственности, вплоть до уголовной», — уточнили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В полиции опровергли информацию о причастности стрелявшего к какой-либо политической партии.

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