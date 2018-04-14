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10:48 (мск), источник: Zakon.kz

В нескольких регионах Казахстана задержаны опасные преступники

Алмас Садубаев отметил, что неотвратимость наказания за содеянное и верховенство закона являются одними из важнейших принципов работы полиции.

Источник: Zakon.kz

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о задержании особо опасных преступников в ряде регионов страны, сообщает zakon.kz.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента криминальной полиции МВД в Шымкенте задержаны двое жителей столицы, совершившие 10 апреля из корыстных побуждений убийство индивидуального предпринимателя в Астане.

Также оперативниками МВД в Караганде задержаны двое подозреваемых, находившиеся в межгосударственном розыске за убийства, совершенные в разные годы на территории данной области.

В городе Аксу сотрудниками криминальной полиции ДВД Павлодарской области за убийство, совершенное 12 апреля, задержан житель указанного города.

Садубаев отметил, что неотвратимость наказания за содеянное и верховенство закона являются одними из важнейших принципов работы полиции.

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