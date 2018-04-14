В нескольких регионах Казахстана задержаны опасные преступники
Алмас Садубаев отметил, что неотвратимость наказания за содеянное и верховенство закона являются одними из важнейших принципов работы полиции.
Алмас Садубаев отметил, что неотвратимость наказания за содеянное и верховенство закона являются одними из важнейших принципов работы полиции.
Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о задержании особо опасных преступников в ряде регионов страны, сообщает zakon.kz.
В результате
Также оперативниками МВД в Караганде задержаны двое подозреваемых, находившиеся в межгосударственном розыске за убийства, совершенные в разные годы на территории данной области.
В городе Аксу сотрудниками криминальной полиции ДВД Павлодарской области за убийство, совершенное 12 апреля, задержан житель указанного города.
Садубаев отметил, что неотвратимость наказания за содеянное и верховенство закона являются одними из важнейших принципов работы полиции.
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