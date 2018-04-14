Пожилого лихача будут судить за сбитого на «зебре» ребенка

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Прокуратура Брестской области направила в суд Московского района Бреста уголовное дело в отношении 79-летнего водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщили в Генпрокуратуре.

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ДТП, в котором пострадал 13-летний мальчик, произошло 27 января этого года. Пожилой водитель, будучи за рулем Volkswagen Polo, на Партизанском проспекте в Бресте неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на ребенка 2005 года рождения. Мальчик в это время переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, которое расследовано, изучено прокурором и направлено в суд», — сообщили Sputnik в субботу в Генпрокуратуре.

Там также отметили, что мальчик в результате ДТП получил тяжкие телесные повреждения.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.