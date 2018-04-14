Убийство бизнесмена в Астане: задержаны подозреваемые
Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о задержании особо опасных преступников в ряде регионах страны, передает Tengrinews.kz.
Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о задержании особо опасных преступников в ряде регионах страны, передает Tengrinews.kz.
«В результате
Также оперативниками МВД в Караганде задержаны двое подозреваемых, находившиеся в межгосударственном розыске за убийства, совершенные в разные годы на территории данной области. В городе Аксу сотрудниками криминальной полиции ДВД Павлодарской области за убийство, совершенное 12 апреля, задержан житель города.
Садубаев отметил, что неотвратимость наказания за содеянное и верховенство закона являются одними из важнейших принципов работы полиции.
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