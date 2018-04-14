Убийство бизнесмена в Астане: задержаны подозреваемые

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента криминальной полиции МВД в Шымкенте задержаны двое жителей столицы, совершившие 10 апреля из корыстных побуждений убийство индивидуального предпринимателя в Астане», — сообщил Садубаев.

Также оперативниками МВД в Караганде задержаны двое подозреваемых, находившиеся в межгосударственном розыске за убийства, совершенные в разные годы на территории данной области. В городе Аксу сотрудниками криминальной полиции ДВД Павлодарской области за убийство, совершенное 12 апреля, задержан житель города.